Addio Anna Tatangelo, stavolta è finita veramente: siamo giunti ai titoli di coda | Crollo durissimo (Di lunedì 16 maggio 2022) L’avventura di Anna Tatangelo è giunta al capolinea. Per la cantante e conduttrice abruzzese sono arrivati i titoli di coda Da qualche mese a questa parte il nome di Anna è stato sempre, o quasi, al centro dell’attenzione generale. Naturalmente le cronache rosa prestano spesso attenzione alla vita della straordinaria cantante nostrana. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, arrivata dopo un lungo tira e molla caratterizzato da periodi positivi ad altri negativi, la Tatangelo sembrava aver finalmente ritrovato il sorriso. Anna Tatangelo (Instagram)Adesso invece, le cose sarebbero cambiate drasticamente. La love story insieme a Livio Cori, giovane rapper partenopeo, è terminata molto più presto rispetto al previsto. Il sentimento ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 16 maggio 2022) L’avventura diè giunta al capolinea. Per la cantante e conduttrice abruzzese sono arrivati idiDa qualche mese a questa parte il nome diè stato sempre, o quasi, al centro dell’attenzione generale. Naturalmente le cronache rosa prestano spesso attenzione alla vita della straordinaria cantante nostrana. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, arrivata dopo un lungo tira e molla caratterizzato da periodi positivi ad altri negativi, lasembrava aver finalmente ritrovato il sorriso.(Instagram)Adesso invece, le cose sarebbero cambiate drasticamente. La love story insieme a Livio Cori, giovane rapper partenopeo, è terminata molto più presto rispetto al previsto. Il sentimento ...

Advertising

StrangisThjngs : comunque io sull'altro profilo ho i follow di anna e ivan, le risposte di alexia a quasi metà tweet e la risposta d… - BresciaOggiIT : Soiano - Manerba - Lonato / Addio ad Anna, che non voleva essere dimenticata - Anna_ale10 : Non avete idea della confusione che c'è qui a Napoli per l'addio di Insigne, non sono pronta per domani.. @chiellini @PauDybala_JR ?? - pino616gmailco1 : Una matina un povero Somaro Ner vede un Porco amico annà ar macello, Sbottò in un pianto e disse: - Addio, fratello… - annalamb35 : @anna_baudo @Alessan42745900 @LaStampa Tu. Non ho potuto rispondere al tuo Addio. -

Addio ad Anna, che non voleva essere dimenticata Bresciaoggi Addio Anna Tatangelo, stavolta è finita veramente: siamo giunti ai titoli di coda | Crollo durissimo L’avventura di Anna Tatangelo è giunta al capolinea. Per la cantante e conduttrice abruzzese sono arrivati i titoli di coda Da qualche mese a questa parte il nome di Anna è stato sempre, o quasi, al ... Amici, dopo la finale la notizia devastante: proprio lei si prepara all’addio | Fan distrutti Uno dei volti più amati di "Amici" sembra ormai prossimo all'addio definitivo. Andiamo a scoprire maggiori dettagli sull'indiscrezione ... L’avventura di Anna Tatangelo è giunta al capolinea. Per la cantante e conduttrice abruzzese sono arrivati i titoli di coda Da qualche mese a questa parte il nome di Anna è stato sempre, o quasi, al ...Uno dei volti più amati di "Amici" sembra ormai prossimo all'addio definitivo. Andiamo a scoprire maggiori dettagli sull'indiscrezione ...