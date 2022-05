"Xi Jinping colpito da aneurisma cerebrale mortale", aria di golpe in Cina: il mondo nel caos, cosa sta succedendo (Di domenica 15 maggio 2022) L'indiscrezione scuote il mondo, già alle prese con la guerra in Ucraina in cui, comunque, la Cina gioca un ruolo di rilievo: il presidente cinese Xi Jinping "soffre di un aneurisma cerebrale mortale". Lo rilancia l'agenzia di stampa Ani, secondo cui sarebbe malato dalla fine del 2021. Il 68enne però rifiuterebbe di essere curato con un intervento chirurgico. Indiscrezioni che equivalgono a un terremoto. Per inciso i rumors sullo stato di salute di Xi circolano da anni: le speculazioni sono ritornate di prepotenza per la sua inspiegabile assenza dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Nel passato, ci furono altri episodi sospetti. Ma ancor più clamoroso, alle voci sulla malattia si aggiungono quelle sul golpe in Cina. Aumentano infatti i timori ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) L'indiscrezione scuote il, già alle prese con la guerra in Ucraina in cui, comunque, lagioca un ruolo di rilievo: il presidente cinese Xi"soffre di un". Lo rilancia l'agenzia di stampa Ani, secondo cui sarebbe malato dalla fine del 2021. Il 68enne però rifiuterebbe di essere curato con un intervento chirurgico. Indiscrezioni che equivalgono a un terremoto. Per inciso i rumors sullo stato di salute di Xi circolano da anni: le speculazioni sono ritornate di prepotenza per la sua inspiegabile assenza dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Nel passato, ci furono altri episodi sospetti. Ma ancor più clamoroso, alle voci sulla malattia si aggiungono quelle sulin. Aumentano infatti i timori ...

