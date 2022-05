Ultime Notizie Roma del 15-05-2022 ore 20:10 (Di domenica 15 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterina apertura l’Ucraina può vincere così il vice segretario della NATO a margine del vertice dei ministri degli esteri dell’Alleanza la Turchia Apri l’adesione di Finlandia e Svezia ma chiede che smettano di sostenere il pkk i due paesi spiega la ministra degli Esteri tedesca hanno detto chiaramente di sentirsi costretti da Udine a chiedere l’adesione secondo l’offensiva Russia nel donbass ha perso slancio senza raggiungere sostanziali vittoria sul terreno nell’ultimo mese mosche non oltre a probabilmente subito la perdita di un terzo delle forze di combattimento sul terreno impegni febbraio Chi è Fede nuncia bombe incendiarie o al fosforo tu l’acciaieria di Mario poi andiamo negli Stati Uniti il diciottenne autore della strage al ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterina apertura l’Ucraina può vincere così il vice segretario della NATO a margine del vertice dei ministri degli esteri dell’Alleanza la Turchia Apri l’adesione di Finlandia e Svezia ma chiede che smettano di sostenere il pkk i due paesi spiega la ministra degli Esteri tedesca hanno detto chiaramente di sentirsi costretti da Udine a chiedere l’adesione secondo l’offensiva Russia nel donbass ha perso slancio senza raggiungere sostanziali vittoria sul terreno nell’ultimo mese mosche non oltre a probabilmente subito la perdita di un terzo delle forze di combattimento sul terreno impegni febbraio Chi è Fede nuncia bombe incendiarie o al fosforo tu l’acciaieria di Mario poi andiamo negli Stati Uniti il diciottenne autore della strage al ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Campania passa da zona cerulea a zona avorio. - RedazioneDedalo : Nicolosi (CT) – Morte giovani corleonesi: il sindaco etneo proclama il lutto cittadino - saccogen : RT @laltra_opinione: Una buona notizia: per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il #Covid in Ital… - silvionicolini : +++Buonasera+++ Le ultime notizie, moto interessanti! -