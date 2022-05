Spari in un supermercato, la strage ad opera di un 18enne suprematista: grave il bilancio (Di domenica 15 maggio 2022) Spari in un market nella provincia americana. Il giovane voleva difendere i diritti della sua razza contro l’avanzare di altre etnie. Spari a raffica in un negozio alimentare a New… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 15 maggio 2022)in un market nella provincia americana. Il giovane voleva difendere i diritti della sua razza contro l’avanzare di altre etnie.a raffica in un negozio alimentare a New… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

