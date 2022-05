Papa Francesco, il pre-conclave è già iniziato e non c’è da scandalizzarsi. E circolano già i nomi di alcuni “papabili”: ecco chi sono (Di domenica 15 maggio 2022) Nel Collegio cardinalizio c’è un solo terrore. Arrivare impreparati alla prossima Sede Vacante così come vi si giunse nel 2013 dopo le dimissioni shock di Benedetto XVI. Tra l’altro, dopo oltre nove anni da quel gesto che ha rivoluzionato per sempre il Papato e che in futuro condizionerà i vescovi di Roma, il Papa emerito, a 95 anni compiuti, vive indisturbato nel Monastero Mater Ecclesiae. E così qualcuno, dentro più che fuori i sacri palazzi, è legittimato a ipotizzare che Joseph Ratzinger potrebbe ancora sedere sul trono di Pietro se non vi avesse rinunciato per sempre. Una tesi sviluppata con intelligenza, grazie a fonti di prima mano, dal giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, nel suo ultimo libro intitolato Il Monastero (Solferino) e con un sottotitolo molto eloquente: Benedetto XVI, nove anni di Papato-ombra. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Nel Collegio cardinalizio c’è un solo terrore. Arrivare impreparati alla prossima Sede Vacante così come vi si giunse nel 2013 dopo le dimissioni shock di Benedetto XVI. Tra l’altro, dopo oltre nove anni da quel gesto che ha rivoluzionato per sempre ilto e che in futuro condizionerà i vescovi di Roma, ilemerito, a 95 anni compiuti, vive indisturbato nel Monastero Mater Ecclesiae. E così qualcuno, dentro più che fuori i sacri palazzi, è legittimato a ipotizzare che Joseph Ratzinger potrebbe ancora sedere sul trono di Pietro se non vi avesse rinunciato per sempre. Una tesi sviluppata con intelligenza, grazie a fonti di prima mano, dal giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, nel suo ultimo libro intitolato Il Monastero (Solferino) e con un sottotitolo molto eloquente: Benedetto XVI, nove anni dito-ombra. Le ...

Papa proclama 10 santi, ovazione fedeli 10.46 Papa proclama 10 santi, ovazione fedeli Decine di migliaia di fedeli in Piazza San Pietro hanno accolto con un'ovazione la proclamazione di dieci nuovi santi da parte di Papa Francesco. I nuovi canonizzati,6 uomini e 4 donne, sono 5 italiani, tutti religiosi fondatori di ordini ecclesiastici, 3 francesi, un indiano e un olandese. Presente alla cerimonia anche il ...