LIVE Cagliari-Inter 0-1, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo alla Unipol Domus! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Al termine del primo tempo l’Inter di Simone Inzaghi è dunque in vantaggio alla “Unipol Domus” di Cagliari grazie al goal realizzato da Darmian al 25?. A tra poco per il racconto del secondo tempo di Cagliari-Inter su OA Sport. 45’+2 finisce il primo tempo. Cagliari-Inter 0-1. 45’+1 Fallo in attacco di Dzeko. 45? Prova a spingersi in avanti il Cagliari in queste battute finali del primo tempo. 44? Due minuti di recupero. 43? LAUTARO! Inter vicinissima al raddoppio, l’argentino controlla un pallone in ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33 Al termine dell’di Simone Inzaghi è dunque in vantaggioDomus” digrazie al goal realizzato da Darmian al 25?. A tra poco per il racconto del secondodisu OA Sport. 45’+2il0-1. 45’+1 Fallo in attacco di Dzeko. 45? Prova a spingersi in avanti ilin queste battute finali del. 44? Due minuti di recupero. 43? LAUTARO!vicinissima al raddoppio, l’argentino controlla un pallone in ...

