Leao-Theo | il Milan corre verso lo scudetto L' Atalanta perde e rischia l' Europa

(Di domenica 15 maggio 2022) È un fiume in piena San Siro. Segna Rafael, raddoppiaHernandez e ilabbatte anche l?e vola a +5 dall?Inter, in attesa del match di stasera in casa del...

Milan - Atalanta, formazioni ufficiali Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael; Giroud. All. Pioli Atalanta (3 - 4 - 2 - ...Hernandez accelera a sinistra e serve: conclusione dal limite dell'area, palla alta. Al 42' il Milan reclama per un contatto tra Djimsiti e Giroud . L'attaccante rossonero cade nell'area ...Il Milan stende l’Atalanta ed è ora vicinissimo alla conquista dello Scudetto, in attesa dell’Inter: Pioli vola con Leao e Theo Hernandez Missione tre punti completata, per lo Scudetto manca davvero ...Dopo un primo tempo equilibrato ma senza particolari emozioni, nella ripresa Leao la sblocca in un gol contestato dalla Dea per possibile fallo su Pessina. Il raddoppio arriva nel finale con una ...