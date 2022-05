Juve | Dybala ringrazia i tifosi | ' Pensavo saremmo rimasti insieme per più anni'

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Se si sta sottovalutando l’addio di Dybala? Sono cose diverse. Chiellini lascia la Juve dopo 17 anni, Dy… - DiMarzio : #Juventus, le parole di Paulo #Dybala prima del suo addio all'Allianz Stadium - tuttosport : #Dybala, saluto commosso alla #Juve: 'Pensavo di restare di più' ?? - whitlovesofi : dybala ha annunciato ufficialmente l’addio alla juve?????? - chiamatemiro08 : RT @TomsFin: Il non saluto a Dybala è la fotografia di cos'è diventata la Juve. Lo stile non si eredita. -

Dopo sette stagioni, 12 titoli e 115 gol complessivi , valsi l'ingresso nella top ten dei marcatori di tutti i tempi, per Pauloè arrivato il momento del distacco dalla Juventus. La partita contro la Lazio di lunedì 16 maggio segnerà l'addio dell'argentino ai tifosi dell'Allianz Stadium, che saluteranno anche Giorgio ...Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi', recita il messaggio diDybala lunedì 16 maggio giocherà la sua ultima partita all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus e nel frattempo le voci di mercato si rincorrono con l’Inter che sembra in buona posizione nella ...La Joya si appresta ad affrontare la sua ultima partita da giocatore della Juventus davanti al pubblico bianconero e così manda un messaggio toccante.