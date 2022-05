Il finale di Blue Bloods 11 in coppia con The Rookie 4 su Rai2: trame 15 e 22 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Il finale di Blue Bloods 11 conclude, per ora, le vicende della famiglia Reagan. Il poliziesco sarà preceduto da un nuovo appuntamento con The Rookie 4, che continua la sua messa in onda almeno per tutto giugno. Ecco le anticipazioni di stasera, domenica 15 maggio. Si parte con l’episodio 4×17 di The Rookie dal titolo Programmazione: L’agente John Nolan e la squadra sentono di dover negoziare con un uomo sconvolto che tiene in ostaggio un ospedale per assicurarsi che sua moglie riceva un intervento chirurgico salvavita. Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Ildi11 conclude, per ora, le vicende della famiglia Reagan. Il poliziesco sarà preceduto da un nuovo appuntamento con The4, che continua la sua messa in onda almeno per tutto giugno. Ecco le anticipazioni di stasera, domenica 15. Si parte con l’episodio 4×17 di Thedal titolo Programmazione: L’agente John Nolan e la squadra sentono di dover negoziare con un uomo sconvolto che tiene in ostaggio un ospedale per assicurarsi che sua moglie riceva un intervento chirurgico salvavita. Nel cast e personaggi di The4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson ...

