I gemelli Rolon morti in un grave incidente stradale: Maxi aveva giocato nel Barcellona B (Di domenica 15 maggio 2022) Uno scontro terribile contro un albero. I gemelli Rolon, Maxi e Ariel sono morti in un incidente stradale metre erano a bordo di un’auto che è uscita dalla carreggiata. L’episodio si è verificato in Argentina. Maxi Rolon era un calciatore, con un passato anche in Europa: si era messo in mostra nel Barcellona B. I due gemelli hanno perso la vita all’età di 27 anni. Nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre vetture. “Siamo costernati per la morte di Maxi Rolon (1995), calciatore delle giovanili del Barcelona dal 2010 al 2016. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e mandiamo un pieno sostegno alla sua famiglia. Che riposi in pace”, scrive il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Uno scontro terribile contro un albero. Ie Ariel sonoin unmetre erano a bordo di un’auto che è uscita dalla carreggiata. L’episodio si è verificato in Argentina.era un calciatore, con un passato anche in Europa: si era messo in mostra nelB. I duehanno perso la vita all’età di 27 anni. Nell’non sarebbero state coinvolte altre vetture. “Siamo costernati per la morte di(1995), calciatore delle giovanili del Barcelona dal 2010 al 2016. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e mandiamo un pieno sostegno alla sua famiglia. Che riposi in pace”, scrive il ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Morti i gemelli Maxi e Ariel Rolon, il primo era un ex Barcellona: incidente stradale #SkySport #Rolon #Barcellona https://t… - infoitsport : Morti i gemelli Maxi e Ariel Rolon, il primo era un ex Barcellona: incidente stradale - infoitsport : I gemelli Rolon morti in uno schianto in auto: Maxi aveva giocato con il Barcellona - sportli26181512 : Morti i gemelli Maxi e Ariel Rolon, il primo era un ex Barcellona: incidente stradale: L'argentino Maxi Rolon viagg… - SkySport : Morti i gemelli Maxi e Ariel Rolon, il primo era un ex Barcellona: incidente stradale #SkySport #Rolon #Barcellona -