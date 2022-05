Eurovision 2022 | boom di ascolti per la finale | Cattelan | Pausini e Mika sfiorano il 42% di share

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022) L’Ucraina sul tetto dell’Europa musicale. La 66esima edizione dell'”Song Contest” è stata vinta dalla Kalush Orchestra con il brano Stefania, per un totale di 631 voti ottenuti soprattutto grazie all’importante sostegno del televoto. Ma, più in generale, Torino, l’Italia, la Rai vincono la loro sfida. E il pubblico risponde presente anche per la finalissima che chiude col botto: la serata in onda su Rai1 dalle 20.57 all’1.13 è stata vista da ben 6.590.000 telespettatori con il 41,9%% di. Lo scorso anno, con la vittoria dei Maneskin a Rotterdam, l’evento conquistò 4.512.000 di persone con il 25% di, segnando un record per la competizione sulla prima rete del servizio pubblico. La manifestazione in onda da Torino condotta da Alessandro, Laurae ...