Elizabeth Strout | assestamenti di una mitologia coniugale

Advertising

ingrid_paoletti : RT @La_Lettura: Le poesie di Jovanotti e Crocetti, Elizabeth Strout in anteprima, i consigli su cosa leggere, guardare, ascoltare. Oggi arr… - annaritadenardo : @artdielle @utopiaeditore @Basil_73 @recerusse @danisetta @TLarina1837 @raf_rob @Contornidinoir @mancinerie… - tiquetaki : RT @GerardLDonadoni: @MariangelaSant8 @DavLucia @albertopetro2 @CarmelaCusmai @lagatta4739 @PaolaToogoodxme @Rebeka80721106 @RitangelaPrivi… - adelestancati : RT @GerardLDonadoni: @MariangelaSant8 @DavLucia @albertopetro2 @CarmelaCusmai @lagatta4739 @PaolaToogoodxme @Rebeka80721106 @RitangelaPrivi… - GerardLDonadoni : RT @GerardLDonadoni: @MariangelaSant8 @DavLucia @albertopetro2 @CarmelaCusmai @lagatta4739 @PaolaToogoodxme @Rebeka80721106 @RitangelaPrivi… -

LuciaLibri

di Ida Bozzi L'inserto #545 domenica 8 nell'App e in edicola con il "Corriere". Tra i contenuti anche le interviste a, Eshkol Nevo e Alex Katz. Extra digitale: l'arte americana contemporanea Con la poesia si apre il nuovo numero de "la Lettura", il #545, da domenica 6 maggio in edicola e nell' App (...Oggi è l'incipit del nuovo romanzo di, Oh William! (traduzione di Susanna Basso, Einaudi, dal 10 maggio). La scrittrice americana, premio Pulitzer nel 2009 per Olive Kitteridge (... Strout, siamo tutti una misteriosa combinazione di storie Con la poesia si apre il nuovo numero de «la Lettura», il #545, da sabato 5 maggio nell’App (scaricabile App Store e Google Play) e da domenica 6 maggio in edicola. È il tema della conversazione, a cu ...Via email l’anticipazione dell’intervista al cantautore e all’editore. E l’incipit del nuovo romanzo di Elizabeth Strout ...