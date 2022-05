Djokovic a caccia del sesto sigillo

Advertising

sportli26181512 : Internazionali di Roma, la finale Djokovic-Tsitsipas oggi su Sky Sport: E' il gran giorno della finale agli Interna… - sportface2016 : #IBI22, ultima giornata: #Djokovic sfida #Tsitsipas, #Swiatek a caccia del bis #tennis - Agenzia_Ansa : Sarà Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas la finale degli Internazionali di Roma 2022: l'asso serbo ha già vint… - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, il programma di sabato 14 maggio: Djokovic a caccia del successo numero 1000 - im_jordanv : ???? | NUMERO 1 CONFERMATO Novak Djokovic ???? manterrà il #1 lunedì prossimo. Successo contro Auger-Aliassime ????, 7-… -

ha giocato un gran tennis in semifinale, schiantando il solido Ruud 64, 63. E, udite udite: ha centrato la millesima vittoria in carriera. Enorme. Intendiamoci: la prima volta di Stefanos ...... Novake la quarta testa di serie, Stefanos Tsitsipas . Il serbo, che contro Ruud ha conquistato la vittoria n°1000 a livello ATP , va adel sesto successo al Foro. Il greco, ...Un greco che conquista Roma. Qualche millennio fa, pur senza social, haters e influencer, la cosa avrebbe fatto un bel po’ di rumore. Nel mezzo però, c’è un Gigante mitologico che di nome fa Novak e R ...ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic si libera anche di Casper Ruud e punta dritto al trono di Roma, Stefanos Tsitsipas permettendo. In un 2022 fin qui complicato per il serbo, fra tornei saltati per la ...