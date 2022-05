"Come si ammazza un russo in 30 secondi". Gis Art, l'arma finale: perché sta cambiando la guerra (Di domenica 15 maggio 2022) Yaroslav Sherstyukun è un 34enne programmatore ucraino che ha il merito di aver sviluppato Gis Art, un'applicazione che consente di geolocalizzare i bersagli russi in appena 30 secondi e di colpirli prima che abbiano il tempo di spostarsi. Quest'app è la conferma di quanto sia cruciale il ruolo della tecnologia nella guerra in Ucraina, che gli invasori hanno sottovalutato e soprattutto interpretato Come si faceva il secolo scorso. Gis Art è un piccolo gioiellino tecnologico: è in grado di elaborare un'enorme quantità di dati attraverso l'intelligenza artificiale e potenziale ha una serie infinita di sorgenti, Come video di sorveglianza, aerei, droni e persino segnalazioni dei cittadini su apposite chat di Telegram. L'elaborazione di tutti questi dati conduce alla definizione di una vera e propria mappa, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Yaroslav Sherstyukun è un 34enne programmatore ucraino che ha il merito di aver sviluppato Gis Art, un'applicazione che consente di geolocalizzare i bersagli russi in appena 30e di colpirli prima che abbiano il tempo di spostarsi. Quest'app è la conferma di quanto sia cruciale il ruolo della tecnologia nellain Ucraina, che gli invasori hanno sottovalutato e soprattutto interpretatosi faceva il secolo scorso. Gis Art è un piccolo gioiellino tecnologico: è in grado di elaborare un'enorme quantità di dati attraverso l'intelligenza artificiale e potenziale ha una serie infinita di sorgenti,video di sorveglianza, aerei, droni e persino segnalazioni dei cittadini su apposite chat di Telegram. L'elaborazione di tutti questi dati conduce alla definizione di una vera e propria mappa, che ...

