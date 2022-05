Boxe femminile | Olena Savchuk vola ai quarti dei Mondiali Satorious demolita | medaglia a un passo

(Di domenica 15 maggio 2022)ha letteralmente dominato contro la tedesca Cathy Jeane si è così qualificata aidi finale dei2022 di, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra si è imposta in maniera autorevole, trionfando con verdetto unanime (5-0, quattro 30-27 e un 29-28) contro una rivale potenzialmente rognosa e invece travolta tecnicamente dalla pugile di origini ucraine. La classe 1994 prosegue così la propria avventura nella categoria fino a 52 kg di questa rassegna iridata e tornerà sul ring domani contro la kazaka Zhaina Shekerbekova (argento ai2018 e bronzo nel 2016) che ha battuto la giapponese Rinka Kinoshita per split decision (3-2).si è ...

Irma Testa si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L'azzurra ha sconfitto la rognosa polacca Sandra Krystyna Kruk con verdetto unanime (5 - 0), ma il match è stato decisamente equilibrato e ...