Traffico Roma del 14-05-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 maggio 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto da Simone Cerchiara per incidente code nella zona sud del raccordo anulare incidente in carreggiata interna nel tratto Appia Laurentina al Foro Italico internazionali di movimentato ilsu Lungotevere Cadorna e sulla viale di Tor di Quinto più tardi poi all’OlimpicoVenezia in te sulsulla via Flaminia sulla Salaria code tra il raccordo anulare e la tangenziale sulla tangenziale abbiamo rallentamenti e code verso lo stadio disagi tra la nuova galleria è l’incrocio con la Salaria sulla via Aurelia i rientri aCi sono rallentamenti a partire dalla zona della Massimina coda di rientro anche sulla Appia da Ciampino ed è chiusa per tutta la giornata la linea B della metro nella tratta a Castro Pretorio Laurentina dettagli di queste altre ...