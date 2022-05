Swiatek-Jabeur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Iga Swiatek avrà il piacere di affrontare Ons Jabeur in occasione della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. La polacca ha annichilito Aryna Sabalenka in semifinale e dimostrato, per l’ennesima volta, il suo straordinario talento che l’ha resa numero uno al mondo; l’affinità delle sue caratteristiche con la terra battuta, inoltre, le facilita ulteriormente l’arduo compito di collezionare vittorie in serie. Jabeur, seppur a fatica, ha frenato il percorso di Daria Kasatkina al penultimo atto del torneo, annullando peraltro un match point alla russa; tunisina scostante, ma vittoriosa grazie al suo sublime e delicato talento, lo stesso che le ha permesso di conquistare recentemente il Wta 1000 di Madrid. Swiatek parte assolutamente con i favori del pronostico, ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Igaavrà il piacere di affrontare Onsin occasione della finale degliBNL. La polacca ha annichilito Aryna Sabalenka in semifinale e dimostrato, per l’ennesima volta, il suo straordinario talento che l’ha resa numero uno al mondo; l’affinità delle sue caratteristiche con la terra battuta, inoltre, le facilita ulteriormente l’arduo compito di collezionare vittorie in serie., seppur a fatica, ha frenato il percorso di Daria Kasatkina al penultimo atto del torneo, annullando peraltro un match point alla russa; tunisina scostante, ma vittoriosa grazie al suo sublime e delicato talento, lo stesso che le ha permesso di conquistare recentemente il Wta 1000 di Madrid.parte assolutamente con i favori del pronostico, ...

