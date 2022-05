Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 14 maggio

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 142022. La combinazione: 13, 19, 39, 42, 73, 83. Numero Jolly: 60. Numero Superstar: 11. Nessun ‘6’ con il Jackpot che vola a 205 milioni di euro, a un passo dal record dei 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. Nel concorso di, riporta Agipronews, è stato realizzato a La Spezia un 5+1 dal valore di 828.136,69 euro. La giocataè stata convalidata nella tabaccheria Vaccani, in Corso Nazionale 594. Sono inoltre dieci i punti “5” centrati, con i vincitori che si portano a casa 26.755,19 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 25.461 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 ...

