Pioli “Atalanta tappa difficile me ne abbiamo superate altre” (Di sabato 14 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “E' dalla partita con la Lazio che facciamo gare da dentro o fuori, partite dal grande peso specifico. abbiamo superato tappe difficili e domani sarà una di questa. L'Atalanta ha fatto 40 punti in trasferta, dovremo giocare il miglior calcio possibile”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dea, in programma a San Siro alle ore 18. Una partita fondamentale per continuare a sognare lo scudetto: “Domani lo stadio pieno ci darà carica ed energia. Ho visto una squadra attenta e serena, abbiamo provato a preparare la gara nel miglior modo. La sconfitta umiliante con loro (5-0 nel dicembre 2019, ndr) ci aveva fatto capire tanto. Domani è una gara importante, ma non dobbiamo cambiare la nostra mentalità”. I rossoneri dall'arrivo di ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “E' dalla partita con la Lazio che facciamo gare da dentro o fuori, partite dal grande peso specifico.superato tappe difficili e domani sarà una di questa. L'ha fatto 40 punti in trasferta, dovremo giocare il miglior calcio possibile”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dea, in programma a San Siro alle ore 18. Una partita fondamentale per continuare a sognare lo scudetto: “Domani lo stadio pieno ci darà carica ed energia. Ho visto una squadra attenta e serena,provato a preparare la gara nel miglior modo. La sconfitta umiliante con loro (5-0 nel dicembre 2019, ndr) ci aveva fatto capire tanto. Domani è una gara importante, ma non dobbiamo cambiare la nostra mentalità”. I rossoneri dall'arrivo di ...

