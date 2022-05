Pietradefusi, tre liste in campo per la fascia tricolore (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietradefusi (AV) – Tre le liste in campo per la tornata elettorale nel comune di Pietradefusi. In campo Fiorella De Vizia con “Uniti per Pietradefusi“, Giovanni Romaniello “Nuovi Orizzonti per Pietradefusi” e Nino Musto “RiprendiAmo Pietradefusi“. UNITI PER Pietradefusi FIORELLA DE VIZIA – CANDIDATO SINDACO CANDIDATI CONSIGLIERI: Tommaso Maria FerriIvano ForteMaria MennaAdriana NardoneChiara OcchineriGiancarlo PetrilloAnnibale SepeBianchina Tino NUOVI ORIZZONTI PER Pietradefusi GIOVANNI ROMANIELLO – CANDIDATO SINDACO CANDIDATI CONSIGLIERI: Francesco BaroneGerardo CarosellaAngelo Raffaele CiarciaBiagio Fausto D’AndreaMatteo D’AlessandroAlma Nicoletta MediciMichela NardoneCarmela ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Tre leinper la tornata elettorale nel comune di. InFiorella De Vizia con “Uniti per“, Giovanni Romaniello “Nuovi Orizzonti per” e Nino Musto “RiprendiAmo“. UNITI PERFIORELLA DE VIZIA – CANDIDATO SINDACO CANDIDATI CONSIGLIERI: Tommaso Maria FerriIvano ForteMaria MennaAdriana NardoneChiara OcchineriGiancarlo PetrilloAnnibale SepeBianchina Tino NUOVI ORIZZONTI PERGIOVANNI ROMANIELLO – CANDIDATO SINDACO CANDIDATI CONSIGLIERI: Francesco BaroneGerardo CarosellaAngelo Raffaele CiarciaBiagio Fausto D’AndreaMatteo D’AlessandroAlma Nicoletta MediciMichela NardoneCarmela ...

