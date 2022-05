Per il Libano voto spartiacque tra fame e allerta massima (Di sabato 14 maggio 2022) Le elezioni di oggi segnano certamente uno spartiacque nella storia recente libanese. Non perché il sistema multicentrico di potere corrotto e nepotista verrà rivoluzionato – anzi, la crisi economica più L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 14 maggio 2022) Le elezioni di oggi segnano certamente unonella storia recente libanese. Non perché il sistema multicentrico di potere corrotto e nepotista verrà rivoluzionato – anzi, la crisi economica più L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilpost : Per capirci qualcosa delle elezioni di domenica in Libano c'è un articolo da leggere per forza: questo - lperacchi2 : @GManfredda @DiegoFusaro UN criminaleee?? E quelli ke per anni hanno bombardato Iraq, Libia, Siria, Libano, Corea d… - lilm0ldy : @toccoferro_ Perché ha vissuto sia a Libano sia in Inghilterra sia in Francia (è infatti madrelingua in 4/5 lingue)… - michelegiorgio2 : RT @michelegiorgio2: PODCAST. Il 15 maggio nel Paese dei cedri, attraversato da una crisi economica e finanziaria senza precedenti, si apri… - MMMfutura : RT @ilpost: Per capirci qualcosa delle elezioni di domenica in Libano c'è un articolo da leggere per forza: questo -