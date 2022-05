Mourinho: 'La Roma è un club speciale. I tifosi meritano un trofeo' (Di sabato 14 maggio 2022) Mourinho non nasconde l'amarezza per il risultato. Un pari in casa col Venezia che rallenta la corsa della sua Roma verso l'Europa. Ma il tecnico - dice ai microfoni di Sky - ringrazia lo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022)non nasconde l'amarezza per il risultato. Un pari in casa col Venezia che rallenta la corsa della suaverso l'Europa. Ma il tecnico - dice ai microfoni di Sky - ringrazia lo ...

Advertising

OfficialASRoma : Spina dal primo minuto! ???? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVenezia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ??… - capuanogio : ?? I Friedkin pronti ad accontentare #Mourinho e a portare #Dybala alla #Roma. Dopo le telefonate informali c'è sta… - sportface2016 : +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: #Mourinho non la prende bene e la #Roma impone di non farlo parlare ?? #Labaroviola #Roma - LabaroViola_ : #Mourinho non la prende bene e la #Roma impone di non farlo parlare ?? #Labaroviola #Roma -