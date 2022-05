“Mi dispiace ma è così”. Armando sicuro: distrugge Riccardo e le speranze dei fan di Ida Platano (Di sabato 14 maggio 2022) Armando Incarnato torna all’attacco. Lo studio e i fan di UeD lo sanno bene che quando c’è di mezzo il nome del cavaliere succede sempre un colpo di scena. Dopo lo scontro con Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato prende la mira e colpisce dritto la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Gelo tra i fan. Piaccia o meno, Armando Incarnato non manda di certo a dire le cose che pensa. Lo abbiamo visto nel corso della puntata a UeD durante l’acceso confronto con Alessandra Vicinanza, e lo vediamo anche ora, alla luce delle parole su Ida Platano. (Armando Incarnato, caos nello studio). Armando Incarnato è stato intervistato dal magazine del programma e a quel punto ha detto la sua anche sulla dama. Gelo tra fan: “Non penso che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)Incarnato torna all’attacco. Lo studio e i fan di UeD lo sanno bene che quando c’è di mezzo il nome del cavaliere succede sempre un colpo di scena. Dopo lo scontro con Alessandro Vicinanza,Incarnato prende la mira e colpisce dritto la storia di IdaGuarnieri. Gelo tra i fan. Piaccia o meno,Incarnato non manda di certo a dire le cose che pensa. Lo abbiamo visto nel corso della puntata a UeD durante l’acceso confronto con Alessandra Vicinanza, e lo vediamo anche ora, alla luce delle parole su Ida. (Incarnato, caos nello studio).Incarnato è stato intervistato dal magazine del programma e a quel punto ha detto la sua anche sulla dama. Gelo tra fan: “Non penso che ...

