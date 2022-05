Marina di Massa, schianto mortale: perde la vita un 48enne (Di sabato 14 maggio 2022) E' morto Christian Ferretti. l'uomo stava viaggiando in direzione Carrara su una moto con in sella anche un ragazzo di 14 ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) E' morto Christian Ferretti. l'uomo stava viaggiando in direzione Carrara su una moto con in sella anche un ragazzo di 14 ...

