Isola 16, Roger Balduino sfida Clemente Russo ma si infortuna e viene portato via in elicottero (Di sabato 14 maggio 2022) Puntata decisamente complicata, quella de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, per Roger Balduino. Non solo il naufrago è stato mollato in diretta da Estefania Bernal, con la quale aveva intrapreso una relazione in Honduras, ma ha subito anche un infortunio. Il giovane, infatti, ha avuto bisogno di essere trasportato via in elicottero, perché le sue condizioni non gli permettevano minimamente di proseguire la sua diretta con l’Italia. Ma andiamo per gradi. Durante la sfida con Clemente Russo all’orologio honduregno, richiesta proprio da Balduino, quest’ultimo si è accasciato a terra all’improvviso. In un primo momento, nella confusione, si è compreso ben poco. Ed è stata proprio la stessa Vladimir Luxuria, in studio, a ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) Puntata decisamente complicata, quella de L’dei Famosi andata in onda ieri sera, per. Non solo il naufrago è stato mollato in diretta da Estefania Bernal, con la quale aveva intrapreso una relazione in Honduras, ma ha subito anche un infortunio. Il giovane, infatti, ha avuto bisogno di essere trasvia in, perché le sue condizioni non gli permettevano minimamente di proseguire la sua diretta con l’Italia. Ma andiamo per gradi. Durante laconall’orologio honduregno, richiesta proprio da, quest’ultimo si è accasciato a terra all’improvviso. In un primo momento, nella confusione, si è compreso ben poco. Ed è stata proprio la stessa Vladimir Luxuria, in studio, a ...

Advertising

VicolodelleNews : #Isola 16, Estefania e Roger vengono smascherati... ma un ex naufrago ci aveva già svelato il loro piano - Il Vicol… - IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino sfida Clemente Russo ma si infortuna e viene portato via in elicottero - tizyreal : RT @Vale41229116: Marco “ il bacio lo do a ROGER perché ho scoperto di essere solo una pedina e un numero per lui , ok è un gioco ma esisto… - IvanaPolidoro : RT @bagnotrash: ROGER SPUTTANANDO ESTEFANIA DICENDO CHE SI ERANO MESSI D'ACCORDO MIODDIO QUESTO PLOT TWIST INASPETTATO #isola - Stefanoqb : @ArthurMeurs @Manuela_Vitanza @IsolaDeiFamosi @NicoSavi Clemente ha dimostrato tutte le sue potenzialità. Dispiace… -