Giuseppe Pedrazzini trovato morto in un pozzo: tre indagati per omicidio (Di sabato 14 maggio 2022) Il corpo senza vita di Giuseppe Pedrazzini, detto Beppe, ex stalliere di 77 anni, di Cerrè Marabino, è stato rinvenuto in un pozzo nei pressi della sua abitazione a Toano, in provincia di Reggio Emilia. E' stato il nipote dell'anziano, Flavio Corsini, ad andare dai Carabinieri a denunciare la sua sparizione poiché, ha spiegato a Quarto Grado, "secondo me c'è qualcosa che non quadra". A distanza di poche ore dal ritrovamento,tre persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto: si tratta della moglie, la figlia ed il genero dell'anziano. Giuseppe Pedrazzini è stato ucciso? Giuseppe Pedrazzini non lo vedevano in paese dai primi di gennaio, come ha commentato una testimone a Quarto Grado. Per mesi con varie scuse, la moglie, la figlia e il genero ...

