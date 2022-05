“De Laurentiis via da Napoli” contestazione feroce degli Ultras (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo striscione contro Aurelio De Laurentiis, che oramai è il primo bersaglio degli Ultras del Napoli. Questa notte sul lungomare di Napoli è apparso uno nuovo striscione contro il presidente del Napoli. La piazza azzurra in questo momento regno di contestazione, si è partiti con lo striscione contro Spalletti, ora si contesta apertamente ed in maniera costante la società partenopea. Un segno di malcontento che dovrebbe essere preso in considerazione, perché oramai sono tanti quelli che chiedono a De Laurentiis di vendere il Napoli. Un’idea che il patron non può scartare, visto che entro il 2024 dovrà decidere se cedere Napoli o Bari. Nuovo striscione contro De Laurentiis Dopo quello esposto a Castel ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo striscione contro Aurelio De, che oramai è il primo bersagliodel. Questa notte sul lungomare diè apparso uno nuovo striscione contro il presidente del. La piazza azzurra in questo momento regno di, si è partiti con lo striscione contro Spalletti, ora si contesta apertamente ed in maniera costante la società partenopea. Un segno di malcontento che dovrebbe essere preso in considerazione, perché oramai sono tanti quelli che chiedono a Dedi vendere il. Un’idea che il patron non può scartare, visto che entro il 2024 dovrà decidere se cedereo Bari. Nuovo striscione contro DeDopo quello esposto a Castel ...

