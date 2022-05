De Gendt accende la passione rosa dei napoletani | il belga primo sul traguardo di via Caracciolo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Strade piene, la Campania, Napoli e la sua provincia mettono in mostra il vestito migliore in occasione dell’arrivo dell’ottava tappa del 105° Giro d’Italia. Strade piene, tanta, tanto colore, ma soprattutto tanta correttezza da parte degli spettatori che hanno assiepato le strade del percorso lungo 153 km. E il premio a tantaè arrivato grazie a una tappa in bilico fino alla fine, coi grandi protagonisti che hanno messo il naso fuori sin dalle prime battute, dalla partenza di Piazza del Plebiscito, con il via dato dal sindaco Manfredi. Percorso tecnico, lasciato il capoluogo, scalata lungo la collina di Posillipo per poi scendere verso Bagnoli e attraversare l’area flegrea. Visita a Pozzuoli, Quarto, Lago Patria, Bacoli e il circuito di Monte di Procida, affrontato per quattro volte, con l’arrivo ...