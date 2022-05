Covid | il report dell’Iss | “Nell’ultima settimana è aumentata la percentuale di reinfezioni” Ecco quali sono le categorie più a rischio

(Di sabato 14 maggio 2022) Ledain aumento. I casi segnalati finora438.726, pari al 3,6% del totale di quelli notificati, malaè stata del 5,8%, in aumento rispetto alla precedente (5%). Il dato emerge dalesteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento dell’epidemia in Italia. Venerdì Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive, ha spiegato che “questa è una costante da quando circola la variante Omicron, ma fortunatamente questenonassociate a casi gravi o che richiedono troppe ospedalizzazioni”. L’istituto evidenzia un aumento deldi reinfezione in modo ...

Secondo il report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid-19, inoltre, il tasso di mortalità tra i non vaccinati è di 7 volte più ... Sono segnalati 438.726 casi di reinfezione da Covid, pari al 3,6% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla set