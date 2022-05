Calcio: Pioli, 'dobbiamo pensare solo alla partita, la squadra ha grande consapevolezza' (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. - (Adnkronos) - "Credo che la squadra affronterà la partita con grande consapevolezza, sia del momento che delle proprie qualità. Abbiamo superato tante tappe, positive e negative, che ci sono servite per crescere. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, dovremo essere migliori da qua alla fine. Non dobbiamo pensare oltre, dobbiamo pensare alle 17:59 di domani, quando inizierà la partita. dobbiamo continuare a pensare solamente alla partita, quello che succederà dopo dipenderà da come sarà la partita. Poi succederà quello che dovrà succedere, abbiamo la forza per poter determinare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. - (Adnkronos) - "Credo che laaffronterà lacon, sia del momento che delle proprie qualità. Abbiamo superato tante tappe, positive e negative, che ci sono servite per crescere. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, dovremo essere migliori da quafine. Nonoltre,alle 17:59 di domani, quando inizierà lacontinuare asolamente, quello che succederà dopo dipenderà da come sarà la. Poi succederà quello che dovrà succedere, abbiamo la forza per poter determinare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano ...

Advertising

interclubpavia : Pioli 'match point scudetto? Tutto dipende da noi' - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'domani ultima di Ibra a San Siro? Mi auguro di no' - - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'dobbiamo pensare solo alla partita, la squadra ha grande consapevolezza' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Con l'Atalanta gara molto importante, l'ultima di Ibra? Spero di no' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Con l'Atalanta gara molto importante, l'ultima di Ibra? Spero di no' -