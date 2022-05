Advertising

sportli26181512 : Ancelotti: 'Hazard resta al Real, vuol far vedere quello che vale': In vista della partita contro il Cadice, il tec… - LesTransferts : Real Madrid : Ancelotti scelle l'avenir d'Eden Hazard - WYN_Real_Madrid : Mercato Real Madrid : Carlo Ancelotti scelle l'avenir d'Eden Hazard - WYN_Mercato_ : Mercato Real Madrid : Carlo Ancelotti scelle l'avenir d'Eden Hazard - Casuisse : RT @lalibrebe: Carlo Ancelotti l'annonce: 'Eden Hazard reste au Real Madrid' -

resta' E nella stessa conferenza,ha anche fatto sapere di contare su Edenper la prossima stagione: 'Il piano per lui è molto chiaro. Rimarrà con noi . Vuole dimostrare ...Domani lì darò a Vinicius e Courtois mentre Carvajal, Ceballos esono a disposizione di nuovo.'sottolinea anche l'aspetto umano del gruppo del Real: 'Non ho mai visto nessuno ...Ancelotti confirms that Eden Hazard is motivated to show his quality at Madrid next season Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...Eden Hazard will stay at Real Madrid next season as the Belgian is determined to prove his worth after a nightmare three years, Carlo Ancelotti said on Saturday. Hazard was one of the best players ...