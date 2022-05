Valutazione dei docenti, 8 studenti su 10 vorrebbero “pagelle” anche per i prof (Di venerdì 13 maggio 2022) Skuola.net - Perché la Valutazione dovrebbe riguardare solo gli studenti? E infatti, secondo un’indagine di Skuola.net e Anp di Roma e del Lazio che ha coinvolto migliaia di alunni delle scuole secondarie, la stragrande maggioranza di loro vorrebbe che anche gli insegnanti venissero giudicati. Per il 59% dovrebbero essere gli stessi alunni a dare “i voti”. La “materia” più importante? Saper valorizzare e motivare ed essere capaci di comunicare con loro L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 13 maggio 2022) Skuola.net - Perché ladovrebbe riguardare solo gli? E infatti, secondo un’indagine di Skuola.net e Anp di Roma e del Lazio che ha coinvolto migliaia di alunni delle scuole secondarie, la stragrande maggioranza di loro vorrebbe chegli insegnanti venissero giudicati. Per il 59% dovrebbero essere gli stessi alunni a dare “i voti”. La “materia” più importante? Saper valorizzare e motivare ed essere capaci di comunicare con loro L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : MENO 31! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - orizzontescuola : Valutazione dei docenti, 8 studenti su 10 vorrebbero “pagelle” anche per i prof - RossoneraPasion : @la_rossonera @carlopaolofesta Il Chelsea non è stato valutato 5 miliardi, ma circa 3-3.5M. Il resto del budget va… - Cinzia59391505 : @aniello7779 @Vincenz78441140 Non è vero non sei informato. Le modalità x entrare nella NATO non saranno più le ste… - ErranteItaliano : @salvo97midolo @giorgiogilestro Una valutazione del rischio di sforamento dei budget e dei tuoi devi farla basandot… -