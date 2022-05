Uomini e Donne, batosta per Ida Platano: Riccardo cade in tentazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora colpi di scena per Ida e Riccardo, due protagonisti chiacchieratissimi di Uomini e Donne. Sarà il momento della svolta? Il salotto di Uomini e Donne sta vivendo un momento di grande incertezza su tanti fronti. Molti i protagonisti del programma pomeridiano di Maria De Filippi chiamati a prendere decisioni sul proprio futuro sentimentale. Tra L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora colpi di scena per Ida e, due protagonisti chiacchieratissimi di. Sarà il momento della svolta? Il salotto dista vivendo un momento di grande incertezza su tanti fronti. Molti i protagonisti del programma pomeridiano di Maria De Filippi chiamati a prendere decisioni sul proprio futuro sentimentale. Tra L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Corriere : 'Di una cosa le afghane sono consapevoli: non sarà l’Occidente a salvarle. La resistenza è nelle loro mani e in que… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - Valina_91 : @ales__tv @trash_italiano Ora, senza voler dire che il catcalling sia qualcosa di lusinghiero, ma sfido chiunque a… - _Sazed : Come non notare il miglioramento del rapporto tra chiesa cattolica e donne... Ora di fare le sguattere lo chiedono… -