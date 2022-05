Twitter, Elon Musk congela con un messaggio l’offerta da 44 miliardi sul social. Azioni a picco: – 19% (Di venerdì 13 maggio 2022) Fermi tutti. L’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. Lo scrive il patron di Tesla Elon Musk in un tweet in relazione alla sua offerta da 44 miliardi di dollari sul social. Dopo l’annuncio le Azioni di Twitter sono crollate dell’19% nel pre-mercato mentre le Azioni di Tesla sono salite del 4,9%. Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@ElonMusk) May 13, 2022 Sono giorni che si rincorrono dubbi sulla capacità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Fermi tutti. L’accordo conè “temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. Lo scrive il patron di Teslain un tweet in relazione alla sua offerta da 44di dollari sul. Dopo l’annuncio ledisono crollate dell’19% nel pre-mercato mentre ledi Tesla sono salite del 4,9%.deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn —(@) May 13, 2022 Sono giorni che si rincorrono dubbi sulla capacità di ...

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - classcnbc : +++#Musk: L'accordo su #Twitter è temporaneamente sospeso per questioni riguardanti il calcolo del numero degli acc… - fattoquotidiano : Twitter, Elon Musk: “È stato sbagliato e stupido bloccare l’account di Donald Trump. Io rimuoverò il divieto” - MrGadgetTech : Clamoroso: Elon Musk sospende l’accordo su twitter per gli account falsi: Nella mattinata di oggi è stata calata un… - leaf_0 : Secondo twitter i suoi fake account non superano il 5% Ed Elon non si fida E fa bene?? -