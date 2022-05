Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminile 2022: c’è Swiatek, presenti Giorgi e Paolini (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022, torneo di livello Wta 1000 in programma sul rosso Roma. Particolare attenzione sugli accoppiamenti del draw capitolino, con la numero uno del mondo che usufruirà di un bye al primo turno, ossia Iga Swiatek; attesa una reazione caratteriale di Aryna Sabalenka, inoltre, considerando il suo rendimento sin troppo altalenante nel corso della stagione attualmente in corso. Chance per brillare anche per Maria Sakkari, a sua volta costretta a far le spese di un periodo di appannamento; le sue qualità da lottatrice possono assolutamente far la differenza sulla terra battuta di Roma. Per quanto concerne il movimento tennistico italiano, riflettori su Camila Giorgi e Jasmine Paolini; la marchigiana vive un momento ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilprincipale degliBNL, torneo di livello Wta 1000 in programma sul rosso Roma. Particolare attenzione sugli accoppiamenti del draw capitolino, con la numero uno del mondo che usufruirà di un bye al primo turno, ossia Iga; attesa una reazione caratteriale di Aryna Sabalenka, inoltre, considerando il suo rendimento sin troppo altalenante nel corso della stagione attualmente in corso. Chance per brillare anche per Maria Sakkari, a sua volta costretta a far le spese di un periodo di appannamento; le sue qualità da lottatrice possono assolutamente far la differenza sulla terra battuta di Roma. Per quanto concerne il movimento tennistico italiano, riflettori su Camilae Jasmine; la marchigiana vive un momento ...

