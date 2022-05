“Squallido e irrispettoso” | polemiche contro Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show – cosa ha combinato?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Le parole pronunciate durante l’ospitata alda parte dihanno sollevato una polemica sul web Fuori luogo e di cattivo gusto: è questa la sentenza di molti utenti del web (e non solo) nei confronti delle parole die dipronunciate in occasione della sua ospitata al. Durante il programma sia il patròn della tv italiana che l’ex gieffino hanno espresso, ridacchiando, un parere su Lulù e la loro relazione che è stata, di fatto, liquidata come unafra tante, come una parentesi di poco conto. Ma non sono stati solo gli utenti a indignarsi. Anche dal mondo dello spettacolo sono ...