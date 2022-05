San Siro, arriva la scadenza per il progetto da parte di Milan e Inter (Di venerdì 13 maggio 2022) Il progetto da parte di Milan e Inter per il nuovo stadio ha subito un rallentamento, inizialmente doveva essere presentato per fine aprile, ma non arriverà prima di metà giugno. Secondo quanto riferito dal “Corriere della Sera“, prima di redigere il dossier necessario, le due società vogliono incontrare il coordinatore del dibattito pubblico in modo da formare il documento in base anche alle sue richieste. Il coordinatore verrà individuato dal Comune la prossima settimana, ma fino a fine maggio non potrà entrare in carica cioè quando verrà approvato il bilancio preventivo: se avverrà il congelamento dei 200 milioni di euro stanziati dal Comune, i lavori del coordinatore verranno bloccati fino a quando i conti non saranno tornati in regola. nuovo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildadiper il nuovo stadio ha subito un rallentamento, inizialmente doveva essere presentato per fine aprile, ma non arriverà prima di metà giugno. Secondo quanto riferito dal “Corriere della Sera“, prima di redigere il dossier necessario, le due società vogliono incontrare il coordinatore del dibattito pubblico in modo da formare il documento in base anche alle sue richieste. Il coordinatore verrà individuato dal Comune la prossima settimana, ma fino a fine maggio non potrà entrare in carica cioè quando verrà approvato il bilancio preventivo: se avverrà il congelamento dei 200 milioni di euro stanziati dal Comune, i lavori del coordinatore verranno bloccati fino a quando i conti non saranno tornati in regola. nuovo ...

