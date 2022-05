Robert Pattinson, l’ultimo Batman ci ha fatto definitivamente dimenticare Twilight (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante il successo conseguito nei panni di Edward Cullen in Twilight, Robert Pattinson ha dovuto sgomitare per farsi prendere seriamente. Il tempo, tuttavia, ha dato ragione all’interprete britannico, che oggi spegne 36 candeline. Prima ancora di trasferirsi nella piovosa Forks e di fare la conoscenza di Bella Swan, tutti ricorderanno Robert Pattinson tra i corridoi di Hogwarts in Harry Potter e il calice di fuoco. L’infausto destino del giovane Cedric Diggory, fatto fuori dal Signore Oscuro, per molti sarebbe stato comunque preferibile all’avventura intrapresa nei panni di Edward Cullen. Ciononostante, quel ruolo è servito all’interprete come trampolino per lanciare la sua carriera, che ad oggi ci ha fatto dimenticare Twilight. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante il successo conseguito nei panni di Edward Cullen inha dovuto sgomitare per farsi prendere seriamente. Il tempo, tuttavia, ha dato ragione all’interprete britannico, che oggi spegne 36 candeline. Prima ancora di trasferirsi nella piovosa Forks e di fare la conoscenza di Bella Swan, tutti ricorderannotra i corridoi di Hogwarts in Harry Potter e il calice di fuoco. L’infausto destino del giovane Cedric Diggory,fuori dal Signore Oscuro, per molti sarebbe stato comunque preferibile all’avventura intrapresa nei panni di Edward Cullen. Ciononostante, quel ruolo è servito all’interprete come trampolino per lanciare la sua carriera, che ad oggi ci ha. ...

