Rinnovo Ospina: le richieste del procuratore e l’idea del Napoli (Di venerdì 13 maggio 2022) In stallo la situazione legata ai portieri del Napoli, su i quali il club azzurro non ha ancora preso una ferma decisione. Prima della partita contro l’Empoli, l’idea prevalente sembrava quella di voler confermare Alex Meret, ma l’incubo della partita in Toscana ha cambiato decisamente le carte in tavola. FOTO: Getty Images, Ospina Ad oggi, infatti, si discute ancora per il Rinnovo di Ospina, che, nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con il club, andrebbe via da Napoli a parametro zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano del Corriere di Mezzogiorno, i procuratori del portiere colombiano non hanno ancora raggiunto accordi con altri club, ma chiedono al Napoli un ingaggio di 3 milioni a stagione. Di contro, la società partenopea non ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) In stallo la situazione legata ai portieri del, su i quali il club azzurro non ha ancora preso una ferma decisione. Prima della partita contro l’Empoli,prevalente sembrava quella di voler confermare Alex Meret, ma l’incubo della partita in Toscana ha cambiato decisamente le carte in tavola. FOTO: Getty Images,Ad oggi, infatti, si discute ancora per ildi, che, nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con il club, andrebbe via daa parametro zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano del Corriere di Mezzogiorno, i procuratori del portiere colombiano non hanno ancora raggiunto accordi con altri club, ma chiedono alun ingaggio di 3 milioni a stagione. Di contro, la società partenopea non ha ...

