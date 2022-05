Pregiudizi sulle donne: perché è iniziato tutto (Di venerdì 13 maggio 2022) Uomini che odiano le donne, una storia nella storia di misoginia infinita non ancora “finita” L’odio verso il genere femminile non è una crudele “moda” dei giorni nostri. Si tratta di un andamento ben radicato nel corso della storia condiviso purtroppo anche da alcuni padri di chiesa. A partire dal IV secolo soprattutto un gruppo di uomini potenti del tempo, anche appartenenti alla chiesa, avrebbe contribuito a diffondere messaggi atti a porre in minoranza rispetto all’uomo la figura della donna. Misoginia nella storia donne disprezzate da uomini e padri della chiesa- curiosauro.itDistanza nella storia dalle donne, realtà dei fatti o timore? Il ruolo della donna non è stato sempre in una posizione scomoda da vivere e gestire. Non sempre le donne hanno dovuto lottare per la parità di genere. Maggiore ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 13 maggio 2022) Uomini che odiano le, una storia nella storia di misoginia infinita non ancora “finita” L’odio verso il genere femminile non è una crudele “moda” dei giorni nostri. Si tratta di un andamento ben radicato nel corso della storia condiviso purtroppo anche da alcuni padri di chiesa. A partire dal IV secolo sopratun gruppo di uomini potenti del tempo, anche appartenenti alla chiesa, avrebbe contribuito a diffondere messaggi atti a porre in minoranza rispetto all’uomo la figura della donna. Misoginia nella storiadisprezzate da uomini e padri della chiesa- curiosauro.itDistanza nella storia dalle, realtà dei fatti o timore? Il ruolo della donna non è stato sempre in una posizione scomoda da vivere e gestire. Non sempre lehanno dovuto lottare per la parità di genere. Maggiore ...

