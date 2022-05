“Perché proprio tu?!” Strazio e dolore per la fine di Nunzio | morto a 58 anni mentre si allenava

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022)Ganci muore dopo un malore, 58il suo cuore ha smesso di batterefaceva ciò che amava di più: correre. “Sono sconvolto – dice un amico -. Una notizia terribile. Non ho parole”. Negli scorsi mesi Ganci aveva perso il padre, Tommaso, tra i pionieri del running a Palermo: insieme condividevano la grande passione per la corsa.Ganci era anche il proprietario del ristorante pizzeria La Posada di via Amari. La tragedia si è verificata questa mattina poco dopo le 9correva, negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante nella zona della Favorita. A quanto si apprendeGanci si sarebbe sentito male sotto gli occhi di altre decine di persone. Immediatamente sono arrivati i soccorsi che, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la ...