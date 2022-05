Oro: quotazioni in lieve aumento a 1.826 dollari l'oncia (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvio di giornata in lieve rialzo per le quotazioni dell'oro. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui mercati asiatici a 1.826 dollari l'oncia, registrando un aumento dello 0,24% . 13 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvio di giornata inrialzo per ledell'oro. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui mercati asiatici a 1.826l', registrando undello 0,24% . 13 ...

