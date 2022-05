Miriam Leone, il top è troppo aderente: si vede tutto, uno spettacolo per gli occhi (Di venerdì 13 maggio 2022) Miss Italia la conosciamo per essere una bravissima attrice ma, in passato, ha anche trionfato a Miss Italia. Cerchiamo di conoscerla meglio. I suoi ultimi progetti lavorativi (due film diversi ma che mettono in risalto quanto Miriam Leone sia brava a livello attoriale), l’aspetto sentimentale e il fatto di aver vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia. Questa è Miriam Leone, una donna dal fascino immenso. InstagramAndando a parlare di Miriam Leone non possiamo non toccare l’aspetto legato alla sua vita da attrice; l’esordio arriva con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, una commedia di ben dodici anni dove ha la fortuna e il piacere di recitare al fianco di vere e proprie leggende del cinema come Margherita Buy e Michele Placido. Non solo il cinema ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Miss Italia la conosciamo per essere una bravissima attrice ma, in passato, ha anche trionfato a Miss Italia. Cerchiamo di conoscerla meglio. I suoi ultimi progetti lavorativi (due film diversi ma che mettono in risalto quantosia brava a livello attoriale), l’aspetto sentimentale e il fatto di aver vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia. Questa è, una donna dal fascino immenso. InstagramAndando a parlare dinon possiamo non toccare l’aspetto legato alla sua vita da attrice; l’esordio arriva con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, una commedia di ben dodici anni dove ha la fortuna e il piacere di recitare al fianco di vere e proprie leggende del cinema come Margherita Buy e Michele Placido. Non solo il cinema ...

Advertising

angiii07_ : RT @aboutlacate: miriam leone come sempre semplicemente stupenda? #David67 #DavidDiDonatello2022 - tizianospout : Quando ci faranno sapere che Bianca di Roccaspina sarà interpretata da Miriam Leone chiaramente scelta da noi - SimonaCroisette : Io che penso alla potenza di Miriam Leone nei panni di Shiv Roy e Fabio De Luigi o Lino Bacon in Tom !!!… - FiorenteAntonio : @86_longo Anche io ho una bella idea su Miriam leone Vediamo come va a finire - davidelgaudio : RT @MilanFo60352769: La finale di stasera mi esalta come una rettoscopia eseguita da Miriam Leone. Insomma, il contesto è deprimente vista… -