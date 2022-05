L’arcivescovo di Kiev: “Abbiamo le prove di orribili abusi e torture sui prigionieri di guerra” (Di venerdì 13 maggio 2022) Kiev – “Abbiamo prove di orribili abusi sui prigionieri di guerra”. Lo ha denunciato L’arcivescovo di Kiev nel 78esimo giorno di guerra in Ucraina. “Di terribili violenze, di tutti i tipi di tortura. Questi fatti diventeranno noti all’umanità a tempo debito e devono anche essere condannati come crimine contro l’umanità e come violazione delle regole di guerra”. “Siamo particolarmente preoccupati per i nostri prigionieri di guerra, di cui non Abbiamo informazioni complete. Tra questi, – ha detto nel videomessaggio del giorno Sviatoslav Shevchuk- ci sono i soldati della nostra Guardia nazionale che stavano difendendo la centrale nucleare di Chernobyl nei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– “disuidi”. Lo ha denunciatodinel 78esimo giorno diin Ucraina. “Di terribili violenze, di tutti i tipi di tortura. Questi fatti diventeranno noti all’umanità a tempo debito e devono anche essere condannati come crimine contro l’umanità e come violazione delle regole di”. “Siamo particolarmente preoccupati per i nostridi, di cui noninformazioni complete. Tra questi, – ha detto nel videomessaggio del giorno Sviatoslav Shevchuk- ci sono i soldati della nostra Guardia nazionale che stavano difendendo la centrale nucleare di Chernobyl nei ...

Advertising

erny65491857 : RT @lanf64: #RussiaUkraineWar. L'Arcivescovo di #Kiev: “Un milione di ucraini in campo di concentramento”. C'era una volta caporale psico… - _saslo : RT @lanf64: #RussiaUkraineWar. L'Arcivescovo di #Kiev: “Un milione di ucraini in campo di concentramento”. C'era una volta caporale psico… - lanf64 : #RussiaUkraineWar. L'Arcivescovo di #Kiev: “Un milione di ucraini in campo di concentramento”. C'era una volta ca… - cmiceli7824 : RT @MarcoFattorini: L'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk: «Preghiamo per un milione di ucraini espulsi con la forza dai russi dalla lo… - marconpaolo : RT @MarcoFattorini: L'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk: «Preghiamo per un milione di ucraini espulsi con la forza dai russi dalla lo… -