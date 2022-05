Insigne saluta gli Ultras | “Piango quando vedo il Maradona Napoli nel cuore” | arriva anche un regalo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lorenzohato oggi gliCurva B 1972 prima di giocare la sua ultima partita al. Il capitano dela fine stagione si trasferirà al Toronto, una scelta di vita cheha fatto e che va rispettata,perché a quanto pare dalla società una vera offerta di rinnovo non è maita. Ma oramai è fatta edandrà a giocare in MLS nel pieno della sua carriera. Alla soglia dei 31 anni resta ancora un signor giocatore, che farà nettamente la differenza nel campionato USA.: le parole di saluto agliIl capitano delnell’incontro alla Loggetta a Fuorigrotta ah detto: “resterà ...

... LorenzoIl Corriere del Mezzogiorno racconta il saluto di Lorenzoad una parte dei suoi tifosi. Il capitano del Napoli, questa sera, è stato premiato nella sede degli ultras '72, ...Questi gol, magnifici, raccontano quanto la carriera disia stata un paradosso . In un ... Domenicail San Paolo, tra qualche settimana il calcio che conta. Forse troppo presto. ...«Porterò sempre il Napoli nel cuore» Il Corriere del Mezzogiorno racconta il saluto di Lorenzo Insigne ad una parte dei suoi tifosi. Il capitano del Napoli, questa sera, è stato premiato nella sede ...Undici stagioni con la maglia del Napoli in prima squadra, dopo aver militato anche nelle giovanili. Lorenzo Insigne lascia gli azzurri per volare a Toronto.