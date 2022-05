Il «calcio» di Cecchi ad Allegri in Inter-Juventus | video

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ecco il famoso "" che ha mandato su tutte le furiedurante la finale di Coppa Italia,. Una ripresa dalla tribuna mostra quanto accaduto. Si vede uno degli assistenti di Simone Inzaghi, Mario, urtare in maniera involontaria e leggera la gamba di. Non solo. L'allenatore bianconero si gira stizzito ma subitochiede scusa, due volte. Da qui la rabbia del livornese, poi espulso

... non c'è stata alcuna pedata, nessunintenzionale. Allegri è semplicemente inciampato, dopo uno scontro assolutamente involontario con un membro della panchina dell' Inter, Mario, ...balilla, Nanni, litigava anche con i bambini". Com'è stato lavorare con Fabio Fazio "... VittorioGori mi convocò a Cannes. Aveva la barca lì, mi diede il numero dell'ormeggio. Io ..."È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato. È umano. È venuto l'arbitro e ha e ...Svelata l’identità del responsabile della pedata denunciata da Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus di Coppia Italia ...