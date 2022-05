Fdi, Rocca: su occupazioni abusive Gualtieri se ne infischia delle regole (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – “Il Sindaco Gualtieri si conferma il più grande sponsor delle occupazioni abusive infischiandosene delle regole. Chi occupa abusivamente, infatti, grazie alle politiche scellerate del Sindaco può scavalcare qualsiasi graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare alla faccia di migliaia di persone che attendono da anni una risposta dal Campidoglio.” “Chi urla di più ottiene tutto e chi rispetta le regole rimane nel proprio disagio dell’emergenza abitativa. E’ assurdo, poi, che con una mozione che lascia il tempo che trova, la maggioranza chiede al Sindaco di derogare ad un decreto legge, facendo finta di ignorare che Roma non è una Repubblica, ma purtroppo per loro, deve sottostare alle leggi dello Stato.” “Quindi se hanno coraggio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – “Il Sindacosi conferma il più grande sponsorndosene. Chi occupa abusivamente, infatti, grazie alle politiche scellerate del Sindaco può scavalcare qualsiasi graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare alla faccia di migliaia di persone che attendono da anni una risposta dal Campidoglio.” “Chi urla di più ottiene tutto e chi rispetta lerimane nel proprio disagio dell’emergenza abitativa. E’ assurdo, poi, che con una mozione che lascia il tempo che trova, la maggioranza chiede al Sindaco di derogare ad un decreto legge, facendo finta di ignorare che Roma non è una Repubblica, ma purtroppo per loro, deve sottostare alle leggi dello Stato.” “Quindi se hanno coraggio ...

