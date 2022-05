Cyber security | trovato in Europa l' accordo per la Direttiva NIS 2

(Di venerdì 13 maggio 2022) Poi lasarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Gli Stati avranno invece ventuno mesi per recepirla nei propri ordinamenti nazionali. Si ...

Advertising

ocramed94 : @Alemilanista86 Cioè, sta gente si mantiene insultando e parlando di calcio senza studiare una acca di ciò di cui p… - CyberSecHub0 : RT @milafiordalisi: #Cybersecurity, l’Ue stringe sulla #Nis2: focus sulla #cooperazione - CyberSecHub0 : RT @milafiordalisi: #Cybersecurity, @adolfo_urso: “Contro attacchi #hacker poteri al premier” - milafiordalisi : #Cybersecurity, l’Ue stringe sulla #Nis2: focus sulla #cooperazione - milafiordalisi : #Cybersecurity, @adolfo_urso: “Contro attacchi #hacker poteri al premier” -

Cyber Security 360

Il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno trovato l'accordo sulla direttiva NIS 2 con cui l' Europa punta a raggiungere un più alto livello di. La proposta della direttiva NIS 2 era stata avanzata dalla Commissione UE nel dicembre 2020. Prossimo step, l'approvazione formale dell'accordo. Poi la direttiva sarà pubblicata nella ...... determinare pattern di attività sospette come il phishing ; cogliere opportunità di data cleaning ; accedere a dati di business via data warehouse ; potenziare le misure di; ... Tecnologia, competenze, collaborazione: un modello applicativo per un'Italia e un'Europa più sicure Un gruppo di hacker russi, chiamato Killnet, ha attaccato i siti della Difesa, del Senato della Repubblica, dell’Istituto superiore della Sanità! Ultime ...Il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno trovato l'accordo sulla direttiva NIS 2 con cui l' Europa punta a raggiungere ...