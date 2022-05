Come difendere Taiwan? Lezioni e dilemmi dall’Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli ultimi giorni su Taiwan si sono riaccese le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il dipartimento di Stato di Washington ha rimosso dalla sezione del sito web sulle relazioni con Taiwan la dicitura sul non sostenere l’indipendenza di Taiwan e sul riconoscere la posizione di Pechino che Taiwan è parte della Cina. Per l’amministrazione Biden l’aggiornamento non riflette un cambiamento nelle politiche. Ma il ministero degli Esteri cinese ha accusato gli Stati Uniti di “manipolazione politica”. Taiwan è in cima alle priorità di entrambe le superpotenze. Per il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello stato Xi Jinping, adottare una politica estera più aggressiva rispetto ai suoi predecessori è parte di una dimensione identitaria. Una potenza che si proietta Come globale non ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli ultimi giorni susi sono riaccese le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il dipartimento di Stato di Washington ha rimosso dalla sezione del sito web sulle relazioni conla dicitura sul non sostenere l’indipendenza die sul riconoscere la posizione di Pechino cheè parte della Cina. Per l’amministrazione Biden l’aggiornamento non riflette un cambiamento nelle politiche. Ma il ministero degli Esteri cinese ha accusato gli Stati Uniti di “manipolazione politica”.è in cima alle priorità di entrambe le superpotenze. Per il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello stato Xi Jinping, adottare una politica estera più aggressiva rispetto ai suoi predecessori è parte di una dimensione identitaria. Una potenza che si proiettaglobale non ...

