Bob Sinclar, esce oggi il nuovo singolo "Borderline" (Di venerdì 13 maggio 2022) esce oggi Borderline, il nuovo singolo del deejay e produttore francese Bob Sinclar. Bob Sinclar, fuori oggi Borderline Non finisce mai di sorprendere BOB Sinclar. Dopo l'ultimissima hit "DNA", il deejay e produttore francese, molto amato nel nostro paese, torna sulla scena internazionale con un nuovo potentissimo brano, Borderline, scritto e cantato da NYV, artista di origine marocchina che vive in Italia. Pubblicato da Time Records, il nuovo singolo sarà in radio e negli store e piattaforme digitali dal 13 maggio, accompagnato da un video. Così Sinclar su Borderline e la collaborazione con NYV: "A volte ...

